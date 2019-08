Programa “Não Desistas” reforça apoios aos melhores candidatos na UBI

A campanha da Universidade da Beira Interior (UBI) “Não Desistas – Aposta em ti” vai continuar a apoiar estudantes que, após concluírem o secundário com médias elevadas, não tenham meios financeiros para ingressar no ensino superior.

À semelhança de anos anteriores, a UBI vai atribuir um prémio no valor da propina anual «aos estudantes colocados na universidade através das fases nacionais de acesso, em primeira opção e com nota de candidatura igual ou superior a 18 valores», adianta a universidade. Já o programa “+UBI” prevê ainda benefícios que podem isentar o pagamento de propinas os estudantes que ingressem na nova licenciatura em Matemática e Aplicações durante os três anos do curso. Por sua vez, as Bolsas Santander Futuro garantem também isenção de propinas durante um ano para os três estudantes que obtenham melhor média de entrada no mestrado integrado de Engenharia Civil. Além destes apoios, a UBI tem mais ajudas para estudantes carenciados, como o Fundo de Apoio Social ou o projeto “Ser Solidário”, e bolsas atribuídas por autarquias de todo o país aos seus residentes.