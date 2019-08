Teatro das Beiras em digressão pelo concelho da Covilhã

O Teatro das Beiras está em digressão pelo concelho da Covilhã com a peça “Entremezes”.

A companhia estará este sábado (22 horas) no Parque Duppigheim, na Boidobra, depois de ter atuado no Tortosendo na quarta-feira. Sempre à mesma hora, a 6 de agosto o espetáculo será apresentado no pátio das escolas, em São Jorge da Beira, e no dia seguinte estará em cena no Barco, em frente à Junta de Freguesia. No dia 8 “Entremezes” chega a Vale Formoso, no Largo Dr. Joaquim Pereira Macedo.

A peça estreada em junho tem texto, encenação e cenografia de José Carretas. Esta comédia inspirada na primeira obra da literatura dramática galega “Entremés famoso sobre a pesca do rio Miño” é a 103ª produção da companhia covilhanense. Nessa peça lá está o português, fidalgote fanfarrão e pretensioso, que acaba derrotado e morto pelos labregos raianos que disputavam a pesca no rio Minho.

Volvidos mais de 300 anos o espetáculo é «uma espécie de resposta onde se aproveita para refletir sobre as fronteiras e as nacionalidades», adianta o Teatro das Beiras. A interpretação está a cargo de Fernando Landeira, Hâmbar de Sousa, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira.