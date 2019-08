Lone Lisbonaires marcam segundo dia do Festival de Blues

O Festival de Blues da Guarda continua a dar música à cidade. A banda The Smokestackers abriu as hostilidades na Rua do Comércio, ontem pelas 18 horas, precedendo a atuação de Lone Lisbonaires (na foto), no Jardim José de Lemos.

O evento teve início esta quarta-feira com The Cyborgs, e irá desenrolar-se em vários palcos espalhados pela cidade até sábado.

Hoje a festa continua com Pigball, que atua na Alameda de Santo André, às 18 horas. A noite será marcada pelo aguardadoThe Legendary Tigerman. O cabeça de cartaz deste ano tem presença marcada no Jardim José de Lemos, às 22 horas.