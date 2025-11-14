“PodBrilhar” é o novo Podcast do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque feito por alunos. Vai ser lançado este sábado

Chama-se Podbrilhar e vai ser lançado este fim-de-semana. É o novo programa áudio preparado por alguns alunos do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda. Um podcast que surge no seguimento do projeto “Brilhantemente”, da responsabilidade das psicólogas Sandra Ladeiro e Susana Menoita que, juntamente com os alunos, trabalham a empatia e as relações interpessoais entre os jovens.

As ideias são dos jovens e os temas a abordar também. Pretende-se que falem sobre os assuntos que interessam, empertigam e dizem respeito à vida destes alunos que, no novo espaço “Podbrilhar” podem conversar abertamente sobre tudo.

O programa Podbrilhar vai ser apresentado e lançado este fim-de-semana, no TMG, aquando das III Jornadas da Educação, e vai estar disponível online no Spotify, na página do Agrupamento Afonso de Albuquerque e também na Rádio Altitude.

O episódio zero já está gravado, e o primeiro será gravado ao vivo, no TMG, com dois convidados especiais: Pedro Vieira e Mikaela Övén, que vão apadrinhar o projeto, e autores do reconhecido podcast

“Inspiração para uma Vida Mágica”, uma referência nacional no campo do desenvolvimento pessoal e, frequentemente, destacado entre os podcasts mais ouvidos em Portugal.