PJ da Guarda detém mulher suspeita de burlar 300 pessoas com cripto moedas

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve, fora do flagrante delito, uma mulher pela presumível autoria de dezenas de crimes de burla qualificada com a utilização de métodos fraudulentos de investimentos em carteiras de cripto ativos, num valor total de cerca de 1,8 milhões de euros.

«A mulher terá ludibriado cerca de 300 vítimas através da rede social “Telegram” a investirem em cripto moedas. Posteriormente, dispersava os proventos da atividade criminosa em 18 contas bancárias distintas, em nome próprio, de familiares e de terceiros», refere a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

A Judiciária adianta que a suspeita só cessou a atividade criminosa com a intervenção da PJ. Será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

«A investigação vai continuar até ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas, num inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda», acrescenta a PJ.