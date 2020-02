Uma pista de gelo no centro da cidade, bailes, concertos, uma exposição e corsos carnavalescos são algumas das principais propostas e atividades que serão realizadas na Covilhã, no âmbito do tradicional “Carnaval da Neve”.

Organizado numa parceria entre a Câmara da Covilhã, o Clube Nacional de Montanhismo e a Associação Empresarial da Covilhã Belmonte e Penamacor, o programa promete «momentos de grande animação», sintetiza a autarquia em comunicado.