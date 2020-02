Campanha de sensibilização permitiu reduzir consumo de água em Fornos de Algodres

O consumo de água baixou no concelho de Fornos de Algodres graças a uma campanha de sensibilização dos munícipes iniciada pela autarquia em 2018, denominada “A Água não Dura Sempre. Poupe-a”.

Segundo o município, comparativamente a 2017, em 2019 «as famílias, o comércio/indústria e as Instituições Particulares de Solidariedade Social viram a fatura da água reduzir-se, em média, 17,47 euros/ ano, 69,06 euros/ ano e 245,41 euros/ ano, respetivamente». Em comunicado, a edilidade acrescenta que no ano transato, comparativamente a 2017, houve uma redução de 22 por cento de água comprada à entidade gestora em alta – Águas do Vale Tejo –, o equivalente a menos de 86.582 metros cúbicos. «Este volume de água economizado constitui a quantidade de litros que dariam para abastecer o concelho de Fornos de Algodres nos meses de maior consumo, de julho a setembro», sublinha a autarquia.

A campanha de sensibilização teve o apoio do Fundo Ambiental e incluiu ações nos media, em “outdoors”, em mensagens exclusivas na rede multibanco e por SMS, bem como ações porta a porta ou junto da comunidade escolar. Após estes «excelentes resultados», a Câmara fornense tenciona continuar a apostar em políticas ambientais.