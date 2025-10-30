Nova residência de estudantes do IPG deverá abrir em setembro de 2026

O Instituto Politécnico da Guarda consignou, esta quinta-feira, à empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda, a empreitada de construção da nova residência de estudantes no Campus do IPG. Vai contemplar 152 camas num edifício de quatro pisos.

O auto de consignação foi assinado pelo presidente do IPG, Joaquim Brigas, e pelos representantes da empresa de construção de Penalva do Castelo.

A nova residência estudantil está orçada em cerca de 5 milhões de euros, financiados pelo PRR e deverá estar concluída a tempo de receber os estudantes do próximo ano letivo, a partir de setembro de 2026.