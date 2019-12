Mutualista Covilhanense com orçamento de 2,4 milhões de euros para 2020

A Associação Mutualista Covilhanense aprovou na passada sexta-feira, em Assembleia Geral, o Plano de Atividades e Orçamento para 2020, com um valor total de 2,4 milhões de euros.

No ano em que comemora 125 anos de história e 90 de fundação, a instituição prevê a conclusão da obra de requalificação do imóvel da Avenida de Santarém em hostel, cuja inauguração deverá coincidir com a data das comemorações do aniversário. Em construção desde meados de 2019 o hostel está a ser financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), através da iniciativa “Jessica”, instrumento financeiro promovido pela Comissão Europeia e desenvolvido pelo Banco Europeu de Investimento (BEI).

O investimento total previsto nesta estrutura é de 450 mil euros. Nos projetos calendarizados para 2020 está ainda «uma intervenção no edifício-sede da Mutualista, a certificação de qualidade do Serviço de Apoio Domiciliário, o reforço da frota automóvel e ainda a expansão do projeto da Unidade Móvel de Saúde», segundo a associação.

Também em destaque no Plano de Atividades está a criação da Plataforma Supramunicipal de Intervenção Social da Cova da Beira e a aposta na formação dos funcionários e capacitação da Associação. A criação de «mais benefícios» para os associados, a informatização do sistema de cobrança de quotas, o crescimento do Centro Clínico e o estabelecimento de mais parcerias com outras instituições sociais, são outras ações definidas pela Mutualista.