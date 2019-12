O vocalista da banda Xutos e Pontapés juntou-se à Orquestra Municipal do Fundão para um concerto de fim de ano no Pavilhão Multiusos da cidade. No passado sábado, Tim interpretou temas emblemáticos da banda, com arranjos e a interpretação musical dos cerca de 30 elementos da orquestra fundanense, que resulta de uma parceria entre o município, a Banda Filarmónica de Aldeia Nova do Cabo, a Banda Filarmónica de Pêro Viseu e a Sociedade Filarmónica Silvarense.