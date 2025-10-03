Município da Guarda ocupa 31º lugar em Ranking de Competitividade

O município da Guarda está em 31º lugar do ranking de Competitividade Municipal 2025, sendo que da região do interior do país, apenas Viseu se encontra acima da Guarda, na posição 22º, respetivamente.

Mangualde está na posição 53 do ranking, Covilhã ocupa o 66º, Castelo Branco aparece mais abaixo em 79º lugar. O município do Fundão aparece em 145º lugar do ranking da competitividade, Gouveia aparece em 152º, Seia em 162º e Sabugal na 167º posição da lista.

Do relatório fazem parte 186 municípios, uma vez que foram tidos em conta os concelhos com mais de 10.000 habitantes. Os primeiros lugares da lista são no litoral, nomeadamente da região de Lisboa, que encabeça, a lista e da região do Porto.

O ranking de Competitividade Municipal foi feito pelo Instituto Mais Liberdade e os resultados resultam de 11 categorias de competitividade (10 categorias nucleares + Competitividade Envolvente), compostos por vários indicadores que resultam de dados públicos e comparáveis (INE, Pordata e outras fontes públicas), e normalizados numa escala 0–100. Estas categorias estão agrupadas em três diferentes dimensões: Famílias e Empresas pesam 50 por cento, Serviços, Infraestruturas e Governação Local vale 40 por cento e a Competitividade Envolvente representa 10 por cento da pontuação final.