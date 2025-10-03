Capitão Fausto são cabeças de cartaz do Festival da Música de Famalicão da Serra

Este fim-de-semana, o Centro Cultural de Famalicão organiza o Festival da Música de Famalicão da Serra, no concelho da Guarda, com iniciativas e concertos pelas ruas e largos da aldeia, cafés, escola primária e na sede do Motoclube local.

O evento começa pelas 9 horas de sábado com a oficina “Ajuda Cantada”, organizada pela Ação Floresta Viva. Segue-se, pelas 14h30, a mostra de cinema “Campo”, a cargo do Cineclube da Guarda. Pelas 16 horas há um percurso sonoro pela aldeia, denominado “Cimo do Povo”, com conceção de Artur Fernandes, músico e fundador do grupo Danças Ocultas, e duas horas depois há música com os guardenses Rádio Mutante, no largo central de Famalicão. À noite, a partir das 21 horas, Artur Fernandes vai atuar na antiga escola primária da localidade e, pelas 22 horas, tem início o concerto dos cabeça-de-cartaz do evento. Os Capitão Fausto vão subir ao palco montado no Largo da Fonte Lameira com a Banda Filarmónica de Famalicão da Serra. Trata-se de um espetáculo inédito, que vai conectar as sonoridades mais urbanas e cosmopolitas com a tradição musical local, contando ainda com a participação do maestro Martim Sousa Tavares. A noite de sábado termina com o DJ set Good Morning Eyeball & Friends.

No domingo, o Festival da Música de Famalicão da Serra começa pelas 12 horas com a oficina “Ao toque do Adufe”, da Casa do Povo do Paul (Covilhã), e prossegue pelas 14h30 com a inauguração do mural musical intitulado “O som das origens”, da autoria do artista plástico guardense Nuno Miles. Segue-se (15 horas) o monólogo musicado “Alma Musical”, concebido por Vítor Amaral (teatro) e Honorato Esteves (música). Uma hora depois regressa o percurso sonoro, mas desta vez no “Fundo do Povo”, antes do concerto do projeto Amadis and The Ambassadors no Largo Prof. Renato, no centro da aldeia. A iniciativa termina com uma “Merenda Comum”, uma mostra gastronómica com iguarias confecionadas pela população local e pela comunidade estrangeira residente em Famalicão e que é oriunda de França, Escócia, Itália e Bélgica. A mesa estará posta a partir das 20 horas.

Alexandre Horta, presidente da direção do Centro Cultural de Famalicão, reforça que a aldeia «vive muito da música, e não é por acaso que temos a única Banda Filarmónica do concelho da Guarda, a Fanfarra Nem Fá Nem Fum, um projeto pioneiro a nível nacional em atividade há quase 30 anos; o grupo de cantares “Cantarinhas”, o grupo de concertinas “Foligaitos”», pelo que a vontade dos famalicenses é que a «aldeia se torne verdadeiramente numa aldeia musical este fim de semana». Ainda assim, o dirigente desabafa que «há sempre dificuldade em conseguir arranjar mais músicos para tantos projetos, mas a Banda Filarmónica tem feito o trabalho de recrutar músicos de fora da aldeia».

Já o Festival da Música de Famalicão da Serra é uma oportunidade de «captar pessoas interessadas e afirmar cultural, social e economicamente a aldeia através da música, honrando a nossa história», realça o dirigente. A atividade é organizada em parceria com a Junta de Freguesia e o município da Guarda e conta com o apoio da Rede de Aldeias de Montanha, no âmbito do Programa Transformar Turismo, Linha Regenerar e Valorizar Territórios do Turismo de Portugal.