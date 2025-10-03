Conservatório de Música da Covilhã comemora Dia Mundial da Música

No próximo sábado, o Conservatório de Música da Covilhã organiza o concerto comemorativo do Dia Mundial da Música “No colo da tradição – Maria e os segredos do Tempo”. O recital está marcado para as 17 horas, no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e tem entrada livre. A narrativa é da autoria de Liliana Conceição, com orquestrações do compositor Bruno Martins. A interpretação está a cargo do Coro Infantil e da Orquestra Sinfónica do Conservatório Regional de Música da Covilhã, sob direção musical do maestro Vítor Ávila.