Município da Guarda envia equipa para apoiar populações afetadas na Marinha Grande

O município da Guarda vai enviar esta quinta-feira, pelas 13 horas, uma equipa de apoio para a Marinha Grande na sequência dos graves impactos provocados pela Depressão Kristin, com viaturas operacionais, ferramentas e materiais para ajudar as populações afetadas.

A equipa é composta por 10 elementos (eletricistas, serralheiros, canalizadores, técnicos e operacionais), que irão proceder ao levantamento das necessidades mais urgentes e intervir logisticamente no apoio às populações.