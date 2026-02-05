IP3 cortado na Aguieira devido a derrocada

O IP3 encontra-se cortado, no sentido Coimbra-Viseu, devido à derrocada de um talude na zona da barragem da Aguieira, e tem alguns congestionamentos no sentido contráiro devido a uma derrocada.

A situação ocorreu durante a noite e de manhã as pedras chegaram à estrada. As autoridades estão a alertar os condutores para evitarem a zona e seguirem trajetos alternativos, enquanto decorrem os trabalhos de limpeza e segurança da via. A GNR está no local.