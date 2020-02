Morreu Pina Moura

Morreu o antigo ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura.

Natural de Loriga, Seia, Pina Moura tinha 67 anos e faleceu esta noite, em casa, em Lisboa, na sequência de um longo percurso de doença neurodegenerativa.

Joaquim Pina Moura que foi militante comunista – entre 1972 e 1991 – seria depois um destacado dirigente do PS com António Guterres até 1997, ano em que foi nomeado Ministro da Economia. Dois anos depois tornou-se Ministro das Finanças e da Economia, no Governo também liderado por Guterres.

Foi ainda deputado na Assembleia da República pelos círculos do Porto, Lisboa e Guarda, entre 1995 e 2005, tendo abandonado o cargo para se dedicar à gestão de empresas como a Iberdrola – onde foi presidente – e mais tarde a Galp.

Foi colunista de O INTERIOR entre 2004 e 2006.