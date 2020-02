Cortejos de Carnaval vão invadir as ruas a partir de amanhã

Os tradicionais desfiles de Carnaval vão sair à rua nas várias cidades da região já a partir desta sexta-feira. Ao longo do fim de semana e até terça-feira serão muitas as localidades que promovem a participação da população em cortejos e desfiles.

Guarda

A Cidade Mais Alta vai mais uma vez honrar a tradição e apostar num Carnaval genuinamente português. A partir de amanhã o evento “GuardaFolia” está na rua com o desfile infantil, a cargo das escolas e jardins-de-infância do concelho, a partir das 14 horas entre a Praça Luís de Camões e a Praça do Município. Ainda na sexta-feira abrem as “Tabernas do Entrudo” na Alameda de Santo André, palco também do espetáculo humorístico de Quim Roscas e Zeca Estancionâncio. O espaço estará aberto até segunda-feira, dia do Baile de Máscaras.

No Domingo Gordo a folia inicia-se com a “Fun Run” e, a partir das 16h30, decorre o aguardado Desfile e Julgamento do Galo, que começa na Alameda de Santo André. Este ano participam 25 freguesias e aproximadamente 1.200 figurantes. O cortejo termina com o emblemático “Julgamento do Galo” na Praça Luís de Camões, cujo espetáculo final constará de «uma sátira às sociedades patriarcais que continuam a dar cabo do planeta por andarem a ver quem tem o “Cock” maior». O espetáculo tem a direção artística de Graeme Pulleyn, dramaturgia de Carlos Clara Gomes e interpretação de Emanuel Santos, Lisa Reis, Ricardo Augusto e Romulus Neagu. Quanto ao protagonista, o “Galo do Entrudo” será criado, construído e manipulado por Vítor Freitas. O programa festivo no concelho encerra com o tradicional Enterro do Entrudo, em Famalicão da Serra, na terça-feira pelas 20h30.

Trancoso

Vila Franca das Naves cumpre a tradição e organiza mais um tradicional cortejo de Carnaval, um dos mais antigos da região. No domingo o corso carnavalesco tem início às 14h30, junto ao armazém da Junta de Freguesia, e será acompanhado pelo Grupo Espiral de Braga. Haverá sátira política, social e de costumes em doses q.b.. O desfile dos foliões termina com o “Enterro do Entrudo” às 17h30, seguindo-se à noite o habitual baile de máscaras

Figueira de Castelo Rodrigo

O tradicional “Entrudo Lagarteiro” de Vilar de Amargo acontece no sábado. Tudo começa às 11h30 com uma arruada «com gaiteiros, bombos e caixas» pela localidade. Depois do almoço no Largo da Torre, e do baile de máscaras, far-se-á o “Velório do Entrudo”, pelas 17h30. Haverá música e animação de rua, que culminará numa “marcha fúnebre” (21 horas). Após a leitura do sermão, a festa prossegue com diversas atuações musicais.

Covilhã

O programa festivo “Carnaval da Neve”, que inclui pistas de gelo, bailes e desfiles, regressa à Covilhã. Esta sexta-feira terá lugar o Corso Social, entre o Campo das Festas e a Praça do Município, e terá crianças e seniores como protagonistas. No domingo, o desfile “Carnaval do Mundo” vai percorrer o mesmo trajeto e invadir as ruas do centro histórico. Na terça-feira de Carnaval haverá animação pelas ruas com a “Parada de Trapalhões”, a partir das 16 horas, e à noite realiza-se o “Enterro do Entrudo”.

Sabugal

O “Entrudo Gordo” está na rua a partir desta sexta-feira com a realização de dois desfiles infantis na vila do Soito (11 horas) e no Sabugal (14 horas). No sábado a “rainha” da festa será a gastronomia raiana com atividades em Penalobo, Cerdeira, Sortelha. Já na Lajeosa da Raia haverá capeia e largada de touros. No dia seguinte realiza-se o desfile de Carnaval na sede do concelho (15 horas), com a participação de associações e de utentes das IPSS, e em Aldeia do Bispo cumpre-se a tradição com uma largada de touros, garraiada e um desfile. A localidade organiza na segunda-feira um baile de máscaras muito concorrido na zona e o Carnaval despede-se na terça-feira com mais uma garraiada.

Fundão

O Carnaval no Fundão será marcado por desfiles em vários pontos do concelho. Os cortejos começam na sexta-feira com o desfile das escolas e jardins de infância (10 horas). No dia seguinte os foliões podem rumar à Soalheira para celebrar o Carnaval a partir das 16 horas. No domingo haverá desfiles em Silvares, Souto da Casa e Três Povos, todos agendados às 15 horas. O maior cortejo de todos decorrerá na sede de concelho, na terça-feira. A partir das 15 horas, o desfile irá partir do Pavilhão Multiusos.