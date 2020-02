ExpoPesca no sábado em Aldeia Viçosa

A 3ª edição da ExpoPesca decorre no sábado em Aldeia Viçosa (Guarda). O certame acontece no salão cultural da freguesia e vai contar com a presença das melhores marcas de material de pesca.

Além da exposição de equipamento, a atividade, que começa pelas 14h30, inclui a apresentação das equipas de seniores e juvenis que vão representar o concelho da Guarda nos campeonatos federados de pesca desportiva de água doce. Durante a tarde será também inaugurada a sede do Clube de Pesca e Caça do Mondego, haverá animação musical e serviço de sopa de peixes do Mondego. Está também igualmente prevista a presença da equipa de pesca do Sport Lisboa e Benfica e ao final da tarde a GNR vai realizar uma ação de sensibilização nesta área. A ExpoPesca é organizada pelo recém-criado Clube de Pesca e Caça do Mondego, sediado em Aldeia Viçosa, com o apoio da Junta de Freguesia local e da Câmara da Guarda. A entrada é gratuita.