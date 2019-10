Mais um susto com incêndio na Sequeira (Guarda)

Mais um susto na Sequeira, na Guarda, por causa de um pequeno incêndio que deflagrou pelas 17h10 desta quarta-feira numa zona de mato próxima de habitações e da escola Carolina Beatriz Ângelo.

As chamas foram combatidas e controladas por populares e pelos bombeiros da cidade, que estiveram no local com 13 operacionais e quatro viaturas. Segundo apurou O INTERIOR junto de testemunhas, o foco de incêndio começou «no meio do terreno e alastrou depressa pelas giestas e palhiço existente, que está seco». A PSP vai investigar as causas do fogo, que não causou prejuízos materiais nem ameaçou casas devido à pronta intervenção de moradores e bombeiros.