Livro “RadioATIVIDADE” apresentado na sexta-feira

Na próxima sexta-feira, a Associação Terceira Pessoa e o Estabelecimento Prisional da Guarda vão apresentar a conferência “Vozes – onde a criação é liberdade”, no pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda, entre as 9 e as 17 horas.

A iniciativa vai ser o culminar de «três anos do projeto “Radioatividade”, um espaço de criação e experimentação artísticas, desenvolvido no Estabelecimento Prisional da Guarda, com a população reclusa desde 2022». Segundo a organização, neste período de tempo foi «desenvolvido um trabalho artístico colaborativo, concretizado através da criação, interpretação e posterior difusão de peças de teatro radiofónico na rádio Antena 2 – totalizando, até à data, 24 emissões». Paralelamente, «foi criada uma rádio interna, atualmente dinamizada pelos próprios reclusos, com emissões semanais» no Estabelecimento Prisional da Guarda. A abertura da sessão está marcada para as 10 horas, com intervenção dos representantes da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Fundação Calouste Gulbenkian, República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto, Direção-Geral das Artes e Câmara da Guarda. Segue-se a apresentação de um filme-documentário sobre o projeto “Radioatividade”, realizado por Tiago Moura. A partir das 11h15 serão avaliados os impactos dos três anos de projeto e, pelas 12h30, será lançado o livro “RadioATIVIDADE”. De tarde estarão em debate as “Práticas artísticas em contexto prisional” e ainda a “Continuidade e sustentabilidade dos projetos”.