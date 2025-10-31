Sociedade

Quatro arguidos por furto de cobre no concelho da Guarda

31 Outubro, 2025
Quatro homens foram constituídos arguidos por furto de metais não preciosos, no concelho da Guarda, e apreendeu 280 quilos de cobre durante uma ação de fiscalização rodoviária.

«O militares da Guarda abordaram um veículo e verificaram que este transportava uma grande quantidade de cobre, cuja proveniência não foi devidamente justificada», adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 27 e 53 anos, foram constituídos arguidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda na terça-feira. A ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito da Guarda e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

