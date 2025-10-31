GNR reforça patrulhamento nas estradas em operação “Todos os Santos”

A Guarda Nacional Republicana vai aumentar o patrulhamento e fiscalização nas estradas com maior tráfego do continente no âmbito da operação Todos os Santos que visa reduzir a sinistralidade, garantir a fluidez do trânsito e apoiar todos os utentes das vias, quando se assinalam as datas – dos dia de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos, que tradicionalmente levam as pessoas a visitar os cemitérios.

A GNR refere que durante o período da operação está prevista uma grande intensidade de tráfego rodoviário e, por isso, recomenda aos automobilistas uma condução prudente. Os militares apelam aos condutores o cumprimento das regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança.

Recomenda igualmente a utilização correta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, a não utilização dos telemóveis durante a condução, adequar a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação e não ingerir bebidas alcoólicas, nem consumir substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução.