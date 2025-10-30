Cultura

Sonic Tender levam jazz ao Teatro Cine em Gouveia

30 Outubro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
10 Teatro Post08 819x1024
Escrito por ointerior

O trio Sonic Tender atua sexta-feira (21h30) no Teatro Cine de Gouveia, onde vão apresentar “Brumas Jazz”.
O projeto de Guilherme Aguiar (piano), João Carreiro (guitarra) e João Valinho (bateria) dedica-se «a transmutar diversas fontes sonoras num objeto musical unificado, o projeto prima por um aprofundamento tímbrico singular e na simbiose de três instrumentos que parecem indistinguíveis – se, por vezes, não no som que produzem, na sua abordagem ao gesto musical». O resultado é uma diluição tímbrica de fronteiras, numa construção segura e compenetrada, na qual a improvisação é força motriz da exploração.

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom