Sonic Tender levam jazz ao Teatro Cine em Gouveia

O trio Sonic Tender atua sexta-feira (21h30) no Teatro Cine de Gouveia, onde vão apresentar “Brumas Jazz”.

O projeto de Guilherme Aguiar (piano), João Carreiro (guitarra) e João Valinho (bateria) dedica-se «a transmutar diversas fontes sonoras num objeto musical unificado, o projeto prima por um aprofundamento tímbrico singular e na simbiose de três instrumentos que parecem indistinguíveis – se, por vezes, não no som que produzem, na sua abordagem ao gesto musical». O resultado é uma diluição tímbrica de fronteiras, numa construção segura e compenetrada, na qual a improvisação é força motriz da exploração.