Hoje há Remember 80’s e 90’s nas Tabernas do Entrudo na Guarda

O Carnaval é o tema das festividades neste fim-de-semana um pouco por todos os municípios. Esta sexta-feira abriram porta as Tabernas do Entrudo, na Guarda, onde até dia 16 há gastronomia, diversão e música. Para esta tarde está agendada uma Festa de Carnaval para as crianças a partir das 14h30, e pela noite há festa com Remembrer 80’s e 90’s a partir das 22h30.

Amanhã atua Augusto Canário, pelas 22h30, e na segunda-feira de Carnaval realiza-se um concurso de máscaras animado por Fernando Alvim.

O ponto alto do Carnaval na Guarda é amanhã à tarde com o desfile e espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”. A meio da tarde de domingo, pelas 16 horas, as freguesias começam a reunir-se na Alameda de Santo André onde começa o cortejo em direção à Praça Luís de Camões, onde o galo voltará a ser julgado por todos os males do ano anterior.