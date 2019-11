Guarda: Retail Park vendido por 8,9 milhões de euros

O Retail Park foi vendido por 8,9 milhões de euros à M7 Real Estate, uma gestora de ativos imobiliários e investidora pan-europeia. O espaço comercial era propriedade do fundo imobiliário Imopredial, gerido pela Profile (ex-Banif Gestão de Ativos).

A informação foi avançada pelo “Jornal de Negócios”, na semana passada, com base no relatório de contas de 2018 da Imopredial, no qual este ativo está avaliado em 9,7 milhões de euros. A venda foi concretizada a 25 de janeiro e ainda contou para os resultados do fundo referentes ao ano passado. Situado junto à rotunda dos Galegos, na VICEG, O Retail Park da Guarda abriu portas em maio de 2009 e resultou de um investimento de 12 milhões de euros do Banif Imopredial – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, da Grande Solar e da Civilria. Com uma área comercial de 11.700 metros quadrados e 700 lugares de estacionamento, o espaço conta com 10 lojas de moda, desporto, brinquedos, mobiliário e artigos para a casa e jardim, bricolage e decoração que criaram cerca de 300 postos de trabalho diretos.