António Correia estreia novo monovolume em Portimão

António Correia regressa às pistas este fim de semana para defender, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a liderança na categoria Funspeed da Fórmula Ford Portugal.

O jovem piloto fundanense, de 17 anos, vai estrear um novo monolugar, construído no Fundão pela Funspeed, num troféu que lhe está a correr de feição na sua primeira época de velocidade. «Irei correr numa pista desconhecida, com um carro que também desconheço, mas tanto eu como a minha equipa estamos bastante motivados para nos adaptarmos rapidamente quer ao circuito quer ao carro, para que no final possamos sair de Portimão igualmente na liderança da categoria Funspeed», afirmou António Correia, na antevisão da prova algarvia.