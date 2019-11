ESTE – Estação Teatral assinala 15 anos

Uma exposição de cartazes das produções da ESTE – Estação Teatral e das quinze edições do festival TeatroAgosto está patente no “foyer” d’A Moagem, no Fundão, até 15 de dezembro.

A mostra é a primeira de várias atividades agendadas até ao final do ano para comemorar os 15 anos da companhia. A 15 de novembro será inaugurada uma exposição urbana na Avenida da Liberdade, onde o arquiteto Pedro Novo recordará a evolução da principal artéria do Fundão. Será também o local escolhido para a estreia da 37ª criação da ESTE, intitulada “A Avenida”. «Entre a ficção e a realidade, o íntimo e o público, o próximo e o distante, o quotidiano e a memória, um exército de beirões composto por lojistas, industriais, trabalhadores, patrões, mercadores, gente anónima vinda dos campos ou de um recanto da cidade dão corpo a uma narrativa que quer refletir sobre o espaço da cidade e, inevitavelmente, sobre a utopia e a felicidade», adianta a produção. A 1 de dezembro será lançado o livro “A Avenida”, com os documentos, as noticias e histórias sobre a evolução da Avenida da Liberdade que inspiraram a peça.