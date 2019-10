Guarda: Detido por violência doméstica fica controlado por pulseira eletrónica

Um homem de 44 anos foi detido, no passada quarta-feira, pelo crime de violência doméstica, no concelho da Guarda.

De acordo com comunicado do Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada «no âmbito de uma investigação por violência doméstica», na qual «os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua companheira, de 32 anos», e deram cumprimento a um mandado.

O indíviduo foi foi presente ao Tribunal Judicial de Guarda no mesmo dia, e, como medida de coação, terá apresentações bissemanais no Posto Policial da área de residência, proibição de contato com a vítima e de aproximação a menos de 400 metros, controlados por pulseira eletrónica.