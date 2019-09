Greenfield assume requalificação do Hotel Turismo

Tal como O INTERIOR tinha noticiado em julho (ver edição de 25/07), o grupo MRG vai ceder a posição contratual na concessão da requalificação e gestão do futuro Hotel Turismo, no âmbito do programa Revive. O novo concessionário é uma sociedade sediada no Porto, a Greenfield SGPS, que esta quinta-feira vai assinar o respetivo acordo de cessão na sede do Turismo de Portugal, anunciou o presidente da Câmara da Guarda na segunda-feira, no final da reunião quinzenal do executivo.

A mudança deve-se às dificuldades financeiras da MRG Construction SA, uma das empresas do consórcio formado com a MRG Property SA que foi escolhido pelo Governo para reconstruir a histórica unidade hoteleira da cidade mais alta e que no início de julho apresentou um Processo Especial de Revitalização (CIRE) no Tribunal de Seia. Está assim desbloqueado o impasse que se vivia no desenvolvimento do projeto. Segundo Carlos Chaves Monteiro, o acordo de cessão de posição contratual foi «acertado na semana passada» e, com a sua assinatura, a Greenfield assumirá «direitos e obrigações» na reabertura de um hotel «carismático da Guarda». O edil adiantou aos jornalistas que a unidade estará vocacionada para o turismo de saúde, no segmento de luxo, pelo que terá cinco estrelas e 100 camas: cinquenta serão turísticas e as restantes destinar-se-ão a residência sénior. «O grupo empresarial vai investir 7,9 milhões de euros de fundos próprios e estima lançar a primeira pedra da empreitada no primeiro semestre de 2020», acrescentou o autarca guardense.

Carlos Chaves Monteiro mostrou-se satisfeito com esta solução, tendo revelado que a autarquia «aproximou as partes interessadas». Disse ainda que a cidade aguarda «com expectativa» a reabertura do Hotel Turismo, que virá colmatar a «grande lacuna de camas» na Guarda. Também a vereadora do PS, Cristina Correia, disse aos jornalistas que recebeu «com satisfação» a informação revelada pelo presidente na reunião de Câmara. «É uma boa solução para se dar andamento ao projeto porque já está na hora da Guarda ter o Hotel de Turismo a funcionar», afirmou a eleita.

O novo concessionário está obrigado a reabrir a unidade até 2022 e vai gerir a unidade durante 50 anos mediante o pagamento de uma renda anual de 63 mil euros. A reabilitação integra o Programa Revive, sendo que o futuro hotel terá que ocupar, «no mínimo, 55 por cento da área bruta de construção». O Hotel Turismo, que está devoluto desde 2012, foi projetado em 1940 pelo arquiteto Vasco Regaleira e concluído em 1958, sendo um dos edifícios mais emblemáticos da cidade da Guarda.

Câmara chega a acordo com Viúva Monteiro

A Viúva Monteiro retomou esta quarta-feira a carreira intermunicipal que liga o Sabugal à Guarda depois de ter chegado a um acordo com a autarquia da sede do distrito.

A Câmara vai pagar cerca de 90 mil euros pela prestação de serviços de transporte entre as duas cidades, que contempla a carreira normal (40 mil euros) e os passes escolares (50 mil euros). «É o valor justo e adequado para a manutenção deste serviço», disse Carlos Chaves Monteiro, reiterando que «até esta data», a autarquia «nunca pagou o transporte intermunicipal. «Fomos sensíveis ao facto da empresa ter invocado prejuízos, mas também porque esta solução dá resposta a necessidades permanentes dos nossos concidadãos daquela área do concelho», acrescentou o autarca. O presidente do município adiantou que esta medida vai vigorar até que a Comunidade Intermunicipal da Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) conclua o concurso público internacional para os transportes interconcelhios e passes escolares. «A partir daí será a CIMBSE que assumirá a gestão deste setor», referiu Carlos Chaves Monteiro, esclarecendo que o concurso público em causa terá que ser lançado até 2 de dezembro e finalizado durante o primeiro semestre de 2020.