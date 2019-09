País em alerta esta sexta e sábado devido ao risco de incêndio

O Governo declarou a situação de alerta em Portugal continental entre as 0h01 de sexta-feira e as 23h59 de sábado, devido ao «agravamento do risco de incêndio» decorrente do estado do tempo.

A decisão foi tomada por despacho conjunto dos ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que anunciaram a medida em comunicado, na sequência da decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) de acionar o alerta vermelho, a partir desta quinta-feira e até sábado, nos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. Os restantes distritos ficam em alerta laranja.

De acordo com as previsões meteorológicas, é esperado até sábado um aumento da intensidade do vento, acompanhado pela continuação de tempo quente e seco. Entre as medidas de caráter excecional que estão em vigor, destacam-se a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal.

Está também proibido realizar queimadas e queimas de sobrantes de exploração, bem como a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos.