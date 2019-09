Mêda-Gouveia no arranque da Iª Divisão

Catorze equipas vão disputar o Distrital da Iª Divisão da Associação de Futebol da Guarda (AFG) e sete competem no campeonato da IIª Divisão, cujos sorteios decorreram no sábado.

O escalão principal entra em jogo a 5 de outubro com a primeira jornada a contemplar jogos entre potenciais candidatos ao título, caso do Sp. Mêda-Gouveia e do Manteigas-Aguiar da Beira. Os restantes encontros do arranque da prova são o Foz Côa-Almeida, Vila Franca das Naves-Vila Cortês do Mondego, Celoricense-Trancoso, Vilar Formoso-Soito e Vilanovenses-Fornos de Algodres. A IIª Divisão começa a 17 de novembro com as partidas Nespereira-Casal Cinza, Pinhelenses-Freixo de Numão, Sp. Sabugal-Paços da Serra, folgando o Guarda Futebol Clube. A AFG sorteou também a pré-eliminatória da Taça de Honra da associação, que terá lugar a 1 de dezembro, com os jogos Guarda FC (IIª Divisão)-Vila Cortês do Mondego (Iª), Vilanovenses (Iª)-Fornos de Algodres (Iª), Casal Cinza (IIª)-Almeida (Iª), Sabugal (IIª)-Foz Côa (Iª) e Pinhelenses (IIª)-Freixo de Numão (IIª).

Onze equipas (Soito, Mêda, Trancoso, Vilar Formoso, Aguiar da Beira, Paços da Serra, Celoricense, Vila Franca das Naves, Manteigas, Nespereira e Gouveia) ficaram isentas e passaram diretamente para a primeira eliminatória do troféu, agendada para 19 de janeiro. A final da Taça de Honra jogar-se-á a 16 de maio em local a designar. Por último, a Taça da IIª Divisão será esta época disputada por grupos e começa a 27 de outubro, realizando-se a final a 26 de abril. Sp. Sabugal, Casal de Cinza, Nespereira e Freixo de Numão integram a série A, tendo sido sorteados os jogos Freixo-Casal de Cinza e Nespereira-Sabugal na primeira eliminatória. A série B é formada pelo Guarda FC, Pinhelenses e Paços da Serra, com os guardenses a visitarem Pinhel na ronda inaugural. Antes dos sorteios dos campeonatos dos diferentes escalões tevê lugar uma assembleia-geral da AFG, que aprovou por unanimidade os regulamentos de “fair-play” financeiro, que contempla a perda de pontos para os clubes com dívidas à associação e que não cumprirem as regras estabelecidas, e disciplinar. Na terça-feira decorreu o sorteio das provas distritais de futsal.