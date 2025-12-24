«Governo deve intervir para garantir a continuidade da distribuição de imprensa escrita no interior» distribuição regular de jornais e revistas em vários distritos do país, incluindo o da Guarda

A Assembleia Municipal aprovou uma moção, apresentada pelo PS, contra a possibilidade da empresa distribuidora VASP interromper a distribuição regular de jornais e revistas em vários distritos do país, incluindo o da Guarda, a partir de janeiro de 2026, justificando essa intenção com a queda das vendas e o aumento dos custos operacionais, admitindo, no entanto, que a decisão ainda não é definitiva e que ainda decorrem conversações.