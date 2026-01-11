Frases em Graffitis já foram retiradas da Alameda de Santo André

A Alameda de Santo André, na Guarda, está, finalmente, limpa e pintada de branco como outrora estava – antes de ter sido vandalizada com pinturas graffitis, tal como também aconteceu no auditório o ar livre da BMEL e ainda na Avenida Alexandre Herculano.
Recorde-se que na noite de 9 de novembro vários locais foram vandalizados com frases escritas com tinta grafitti com mensagens que diziam “CED = Morte. Quem lucra? Nós Gatos não somos descartáveis”. Segundo fonte do Altitude, o sucedido terá acontecido entre as 00h30 e as 4 horas da madrugada dessa segunda-feira.
Deixe comentário