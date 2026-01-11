Soft Machine, Meer e Bipolar Bows são os primeiros nomes do Gouveia Art Rock

Os britânicos Soft Machine (na foto), o duo franco-belga Bipolar Bows e os noruegueses Meer são os primeiros nomes do cartaz da 19ª edição do Gouveia Art Rock, que vai decorrer entre 1 a 3 de maio. O festival realiza-se desde 2003 e é o único em Portugal dedicado à música progressiva.

Por enquanto a organização já anunciou um dos cabeças de cartaz, a banda britânica Soft Machine, considerada ícone do jazz-rock progressivo, pelo seu pioneirismo. A comemorar 60 anos de carreira em 2026, o grupo vai lançar, em março, um novo álbum de estúdio, intitulado “Thirteen”, a que se seguirá uma digressão mundial que inclui a atuação no Gouveia Art Rock.

Os Meer surgiram em 2016 em Hamar, na Noruega, e são conhecidos pelo «som cinemático, arranjos ricos e narrativa emotiva». O grupo mistura elementos de art rock, pop sinfónico e música progressiva e estrearam-se com o álbum homónimo, em 2016, ao qual se seguiram “Playing House” (2021) e “Wheels Within Wheels” (2024).

Já o projeto Bipolar Bows, fundado em 2016, aposta num repertório que vai do folk à música clássica, passando pelo jazz, blues e funk. As composições de Lotte Remmen (violino e voz) e Toby Kuhn (violoncelo) são «salpicadas de improvisações vindas dos recantos mais profundos da sua mente, que é movida pela curiosidade».