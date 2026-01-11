Luca Argel estreia-se no TMC~ dia 17

Luca Argel, músico, poeta e escritor luso-brasileiro, apresenta-se no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) no próximo dia 17 num concerto que cruza ritmo, reflexão e celebração.

A viver em Portugal há mais de uma década, o artista explora sonoridades afro-brasileiras eletrificadas, reinventando o samba com influências do rock, do funk e de outras cadências tropicais. Em trio, revisita temas do aclamado álbum “Samba de Guerrilha” (2021), num espetáculo vibrante marcado pela energia, poesia e compromisso social. O concerto assinala a estreia de Luca Argel na Covilhã, após o cancelamento da atuação prevista para agosto devido aos incêndios que assolaram a região.