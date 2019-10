Feira de S. Francisco corta trânsito no centro da Guarda esta sexta-feira

Não se circulará esta sexta-feira na envolvente ao Jardim José de Lemos e ruas mais próximas, na Guarda, devido à realização da feira anual de S. Francisco.

De acordo com informação da autarquia, o trânsito vai estar cortado, entre as 22 horas desta quinta-feira e as 20 horas de sexta, na Rua Maria Luísa Godinho, Rua Soeiro Viegas, Avenida Alexandre Herculano, Rua Batalha Reis, Rua Dr. Vasco Borges, Largo General Humberto Delgado e Rua do Campo.

O município avisa ainda que não poderão existir viaturas estacionadas nessas zonas entre as 0 horas e as 19 horas de sexta-feira.