Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo este fim de semana na Guarda

Este fim de semana a cidade mais alta é palco da nona edição do Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo. O evento decorre no TMG e vai contar com a presença de mais de três centenas de produtores de todo o país.

Durante dois dias serão debatidas temáticas relativas à produção, comercialização e distribuição deste fruto no panorama nacional e internacional. Haverá um ciclo de palestras relativas a temas como “A fisiologia da planta do mirtilo”, “Combate a pragas e doenças”, “Seguros de colheita”, “Investigação do mirtilo e aplicações na saúde”, “Cultura do mirtilo em vaso” e ainda uma mesa redonda de produtores, segundo adiantou Carlos Adão, presidente da Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, na sessão de apresentação. Estão também previstas visitas de campo a explorações do fruto, sessões de “networking” e um jantar de gala onde serão entregues prémios de mérito, empreendedorismo, inovação e personalidade.

O Encontro é organizado pela Agroguarda e pela ANPM – Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, com o apoio do município. O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e o COTHN – Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional são também parceiros.