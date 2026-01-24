“…E temos o povo…” para ouvir este domingo na sede da Rádio Altitude

A casa da rádio local mais antiga do país já está a ser preparada para receber todos aqueles que quiserem ouvir os os sons da primeira montagem radiofónica do 25 de Abril de 1974 na escuta coletiva “…E temos o povo…”. Nas instalações da Rádio Altitude, no Parque da Saúde da Guarda, vão estar os repórteres da Revolução dos Cravos, Paulo Coelho e Adelino Gomes, para contarem todos os pormenores e esclarecerem todas as dúvidas de quem aparecer pela rádio. O encontro está marcado para amanhã, a partir das 14h30 na sede do Altitude, cuja porta estará aberta para receber todos os interessados até perto das 19 horas.