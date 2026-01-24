Concerto de Ano Novo da Banda da Covilhã esta tarde

A Igreja de São Francisco, na Covilhã, recebe este sábado (16 horas), o Concerto de Ano Novo da Banda da Covilhã.

A banda, dirigida pelo maestro Simão Francisco, vai dar destaque os seus jovens talentos e interpretar um repertório que inclui obras de compositores como Johann Strauss, Dmitri Shostakovich, Wolfgang Amadeus Mozart ou David Maslanka. O concerto conta com a participação especial dos dois vencedores do V Concurso Internacional de Jovens Talentos de Sopros e Percussão da Banda da Covilhã. João Duarte, de 9 anos, vencedor da categoria infantil, em fagote; e Lurdes Feiteirona, de 13 anos, vencedora da categoria juvenil, em flauta transversal, vão atuar como solistas. A atividade conta com o apoio da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso, da Câmara da Covilhã e da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.