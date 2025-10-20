Dia Mundial da Osteoporose assinalado pela ULS da Guarda com mostra “Ossos Saudáveis desde Pequenino”

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, através da Consulta TOMBO, celebra esta segunda-feira, o Dia Mundial da Osteoporose, com uma ação de sensibilização dedicada à promoção da saúde óssea desde a infância.

Sob o mote “Ossos Saudáveis desde Pequenino!”, a iniciativa inclui uma exposição de trabalhos realizados por crianças do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, e crianças internadas ou que estiveram internadas no serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins. A mostra está patente no átrio da Consulta Externa, no hospital guardense, e pretende incentivar as crianças a adotarem «hábitos que favoreçam ossos fortes e saudáveis, mas também mobilizá-las como agentes de sensibilização junto das suas famílias para a importância da prevenção da osteoporose ao longo da vida», refere a ULS numa nota enviada a O INTERIOR.

Serão também divulgadas medidas simples e eficazes para manter a saúde óssea, como praticar exercício físico regularmente; garantir uma exposição solar adequada e adotar uma alimentação equilibrada e rica em cálcio e vitamina D.

Esta manhã o júri reuniu junto à exposição e decidiu, por unanimidade, atribuir o primeiro prémio ao Jardim de Infância de Alfarazes, mas os restantes trabalhos vão receber uma menção honrosa e um pequeno livro com uma história sobre a Consulta TOMBO.

«Com esta ação, a ULS da Guarda reforça o seu compromisso com a promoção da saúde e prevenção da doença, envolvendo a comunidade local — em particular os mais jovens — na construção de um futuro com ossos mais fortes e vidas mais saudáveis», lê-se ainda.