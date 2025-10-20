Guarda FC mantém liderança na Iª Liga Distrital

O Guarda FC é líder isolado da Iª Liga Distrital, à condição. Os guardenses deslocaram-se ao Sabugal onde venceram por 4-0 e saltaram temporariamente para o comando da classificação. Com o adiamento do jogo Trancoso – Fornos de Algodres, o Guarda FC soma por vitórias os 4 jogos realizados e apenas sofreu um golo.

Trancoso e Fornos de Algodres são as únicas duas equipas também só com vitórias, jogavam entre si, mas o jogo foi adiado devido à participação do Fornos na Taça de Portugal contra o AVS, perdendo por 7-0.

Celoricense e Figueirense têm 6 pontos. O Celoricense ganhou ao Mêda por 5-1 e o Figueirense também goleou o Vila Franca das Naves por 10-0.

Nos outros jogos desta jornada, o Vila Cortês venceu o São Romão por 3-2, o Aguiar da Beira venceu o Foz Côa por 2-0 e o Vilanovenses venceu por 3-0 em Vilar Formoso.

Na 2ª divisão Distrital deu-se o pontapé de saída com Pinhelenses e Seia a vencerem. A equipa de Pinhel derrotou o Paços da Serra por 1-0, enquanto o Seia, também em casa, derrotou o Casal de Cinza por 2-0. Gonçalense e Manteigas empataram a uma bola e a partida entre o Gouveia Sub-23 e o Freixo de Numão ficou adiada para dezembro.