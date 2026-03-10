Detido recluso que regressava à cadeia da Guarda com 40 doses de polén de haxixe numa sapatilha

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda por posse de 40 doses individuais de pólen de haxixe quando regressava de uma saída precária.

«Dissimulado numa sapatilha que o visado calçava, o produto estupefaciente destinava-se a abastecer os reclusos que se encontram a cumprir pena no referido EP, onde as drogas ilícitas são vendidas a preços elevados», adianta a Judiciária em comunicado enviado a O INTERIOR.

O recluso foi detido por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, numa ação realizada em «estreita colaboração e articulação» com o corpo de guardas prisionais e da direção do Estabelecimento Prisional da Guarda.

O detido vai ser presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda, onde está a decorrer o inquérito.