Descontos nas portagens vão aplicar-se a partir da sétima viagem

O Conselho de Ministros vai realizar amanhã uma reunião descentralizada em Bragança, onde deverão ser anunciados os descontos nas portagens das ex-scut. A redução irá ser aplicada a partir de julho em sete autoestradas do interior do país, nomeadamente A23 e A25. Além destas também a A22 (Algarve), A24 (Interior Norte), A28 (Norte Litoral), A4 (Subconcessão AE transmontana e Túnel do Marão) e A13 e A13-1 (Subconcessão Pinhal Interior) verão o preço reduzido, mas não em todas as viagens.

Segundo declarações prestadas por Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial à RTP, para os carros ligeiros de classe 1 e 2, os descontos só se aplicam a partir do sétimo dia de viagem. Isto significa que nos primeiros seis dias o condutor paga o valor total da portagem, mas, entre o 7º e 15º dia de viagem haverá uma redução de 20%. A partir do 16º dia o desconto ascende a 40%.

Para usufruir dos descontos não é necessária uma certificação do Instituto da Mobilidade dos Transportes, mas apenas um identificador eletrónico.

O desconto que já existia para os veículos de mercadorias é agora aplicado aos de passageiros, com um acréscimo de 5%. Assim, estes veículos passam a usufruir de uma redução de 35% para quem viaja durante o dia e de 55% para quem circule à noite.

A iniciativa é da responsabilidade dos ministérios da Coesão Territorial, das Finanças e das Infraestuturas.