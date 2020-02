Futsal: Guarda com três derrotas e uma vitória no Interassociações de sub-17

A seleção sub-17 da AF Guarda registou uma vitória e três derrotas no Torneio Interassociações de futsal feminino, que decorreu no distrito de Viseu entre sábado e terça-feira.

As guardenses perderam 4-2 com Vila Real no primeiro jogo da competição e no domingo voltaram a ser derrotadas, mas por uma diferença mínima (3-2) frente a Évora. Já na segunda-feira a seleção orientada por Vítor Espinhaço venceu 5-3 a congénere de Viana do Castelo, mas na terça-feira de Carnaval sofreu novo desaire com a formação de Aveiro por 7-2. As doze convocadas para o torneio são Beatriz Bento (Pinhelenses), Luana Rodrigues, Beatriz Caldeira, Andreia Cruz, Beatriz Nunes e Matilde Sequeira (todas do Penaverdense), Joana Seco, Bruna Fonseca e Catarina Ribeiro (todas NDS Guarda), Mariana Silvestre e Jéssica Nunes (ambas do Vila Cortês do Mondego) e Sara Alexandra (Trancoso).