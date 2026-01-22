Covilhã candidata-se a Capital Nacional da Juventude

O município da Covilhã já submeteu a candidatura a Capital Nacional da Juventude 2026 com o objetivo de «promover e valorizar as políticas municipais centradas nos jovens, bem como o papel que estes têm na comunidade», segundo adianta a autarquia em comunicado.

O autarca Hélio Fazendeiro afirma que «mais importante do que o resultado, é todo o trabalho e todo o caminho que tem sido feito para construir e para colaborativamente envolver a juventude na construção, não só das prioridades e políticas, mas também nas decisões tomadas».

Segundo os órgãos locais a candidatura foi feita «por jovens e para jovens, num modelo participativo que já levou à constituição da Rede de Embaixadores, composta por um grupo de jovens que assume o compromisso de “Tecer no presente o fio do Futuro”». A Rede de Embaixadores em questão é constituída pelo «Embaixador de Biologia, Embaixador de Química Industrial, Embaixador de Direito, Embaixador de Aeronáutica, Embaixador de Gestão de Organizações Desportivas, Embaixadora de Relações Internacionais, Embaixador de Aeronáutica e Juventudes Partidárias, Embaixador de Ciência Política, Embaixador de Comunicação, Embaixadora de Psicologia, Embaixadora de Ciências Musicais e três Embaixadores de Futuro para Políticos Cidadãos».

A “Capital Nacional de Juventude” é uma iniciativa promovida, anualmente, pelo IPDJ – Instituto Português da Juventude, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ), Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais, e visa reconhecer o trabalho dos municípios na promoção de políticas de juventude, incentivando a participação cívica, o associativismo juvenil e a educação não formal.