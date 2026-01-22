Chafariz da Alameda de Santo André, na Guarda, vandalizada uma vez mais

O Chafariz da Alameda de Santo André, na cidade da Guarda, tem sido usada como tela para aqueles que querem deixar mensagens pela cidade. Desta vez a tinta spray permite ler “Fascismo nunca mais” e “Somos um povo que cerra fileiras!”.

Segundo informações a que o INTERIOR teve acesso, na tarde desta quarta-feira o chafariz da Alameda de Santo André já estaria vandalizado.

Recorde-se que a Alameda e outros locais da cidade mais alta foram vandalizados com frases escritas a tinta spray no início de novembro. O Chafariz tinha sido limpo e pintado de branco no início deste mês de janeiro e cerca de 10 dias depois está novamente vandalizado.