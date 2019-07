Centro de Inovação do Turismo inaugurado esta quinta-feira na Covilhã

O uso da tecnologia e a promoção da inovação no turismo em Portugal vai ter o seu epicentro na Covilhã. O NEST – Centro de Inovação do Turismo, projeto âncora da iniciativa Turismo 4.0, vai ser inaugurado esta quinta-feira no antigo edifício dos CTT, na Praça do Município.

A cerimónia é presidida por Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, e pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. O projeto tem como prioridades «a experiência dos turistas, “big data” & “analytics”, soluções em sustentabilidade e competências digitais», de acordo com comunicado da autarquia covilhanense. O município explica ainda que o NEST, de âmbito nacional, irá apoiar o desenvolvimento de «novas ideias de negócio, a experimentação de projetos e a capacitação das empresas na transição para a economia digital, posicionando-se como um polo de referência internacional em termos de empreendedorismo e desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor». O objetivo é promover a inovação e o uso da tecnologia «na cadeia de valor do turismo e contribuir para potenciar Portugal como “hub” de inovação do setor», recorda a Câmara.

A escolha da Covilhã para instalar este organismo foi justificada com os objetivos descritos na Estratégia Turismo 2027, que prevê a criação de valor por todo o território nacional ao longo do ano. O NEST é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em fevereiro de 2019 por oito entidades fundadoras: ANA Aeroportos, Brisa, Google, Microsoft, Millennium BCP, NOS, BPI e Turismo de Portugal.