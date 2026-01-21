Castello Lopes reabre cinemas na Covilhã em março

A exibidora Castello Lopes Cinema anunciou que vai voltar a operar no Serra Shopping, na Covilhã, para explorar as quatro salas existentes no centro comercial e que eram geridas pela Cineplace.

A reabertura deverá ocorrer em março, adiantou a administração do centro comercial covilhanense á agência Lusa. A operadora volta 13 anos depois de ter cessado a exibição na Covilhã por alegadas dificuldades económicas e falta de acordo com a Sonae Sierra.

Recorde-se que a Cineplace confirmou recentemente que iria cessar a exploração comercial das salas do Serra Shopping, tal como já fez na Guarda e nas Caldas da Rainha, tendo anunciado que avançou com um Plano Especial de Revitalização (PER) devido a dificuldades financeiras.

Nas redes sociais, a Castello Lopes informou que vai regressar à Covilhã com «salas modernas, com projetores a laser e uma experiência renovada». Os responsáveis do Serra Shopping recordam que não deixou de haver exibição de filmes comerciais na Covilhã, alegando que «o breve interregno que se verifica é apenas para a mudança de sistema e decoração da antiga para a nova operadora».