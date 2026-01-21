Câmara de Manteigas compra projetor digital de cinema

O município de Manteigas adquiriu um projetor digital laser de cinema e processador de som para melhorar as exibições de filmes no auditório do Centro Cívico da vila.

O equipamento custou cerca de 50 mil euros, mais IVA, e foi integralmente comparticipado por fundos do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) após um período experimental de aluguer, entre o segundo semestre de 2023 e o ano de 2025.

“Entre junho de 2023 e dezembro de 2025, foram exibidos 92 filmes, com um total de 5.425 espetadores, o que perfaz uma média de cerca de 60 pessoas por sessão”, adianta a autarquia serrana.