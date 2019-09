Câmara da Covilhã aumenta apoios ao pré-escolar e primeiro ciclo

A Câmara da Covilhã vai reduzir o valor pago pelas famílias no recurso aos serviços de prolongamento de horário escolar. A medida abrange crianças que frequentem o ensino pré-escolar ou 1º ciclo do ensino básico (que agora também passa a ter gestão do município) e tem como objetivo «garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação e reforçar as medidas de uma maior equidade nas políticas educativas», refere a autarquia.

Os valores praticados foram reduzidos de acordo com os escalões de rendimento das famílias, «sendo que as crianças beneficiárias do escalão 1 da Segurança Social continuam isentas do pagamento da mensalidade e nos restantes escalões houve reduções que variam entre os 23 e 33 por cento», segundo um comunicado. Isto significa, de acordo com Vítor Pereira, presidente da Câmara, que as crianças do segundo escalão (que atualmente pagam 15 euros) vão passar a pagar 10 euros, enquanto as crianças do terceiro escalão irão pagar 20 euros (a mensalidade era, até aqui, de 30 euros). No quarto escalão, as crianças abrangidas irão pagar 45 euros, ao invés dos 60 necessários anteriormente. O quinto – e último – escalão passa de 90 para 70 euros de custo para as famílias.

Além destas alterações foi ainda decidido que será definido um número mínimo «de dez crianças para o funcionamento, no estabelecimento, dos referidos serviços de apoio e o valor mensal fixos para as comparticipações das famílias», adianta o município. As novas medidas de apoio na área da educação foram aprovadas na última reunião do executivo, realizada na sexta-feira, e decorrem da delegação de competências na área da Educação assumida pelo município.